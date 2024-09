Warum vor dem Fellini-Museum in Rimini ein Nashorn steht

Ein Nashorn steht in Rimini. In einem Boot. Mitten in der Altstadt … Wieso? Diese Frage haben sich wohl auch die Zuschauerinnen und Zuschauer von Federico Fellinis legendärem Film „E la nave va“ – zu Deutsch „Fellinis Schiff der Träume“ – gestellt. Um es kurz zu machen: Es handelt sich um eine bronzene Statue, die vor dem 2021 eröffneten Fellini-Museum in Rimini steht.

Dem fünf Oscars schweren italienischen Regisseur wird nachgesagt, er habe Freude daran gehabt, sein Publikum zu verwirren. So etwa auch in der Schlussszene des Films, in der ein Nashorn in einem – viel zu kleinen – Boot über den Ozean treibt. „In E la nave va habe ich mehr oder weniger ehrlich, mehr oder weniger künstlich […] das Gefühl der Verwirrung zum Ausdruck gebracht, das uns überkommt“, sagte er über den 1983 erschienenen Film.