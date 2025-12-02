Riksgränsen: Exotisches Skifahren in Norwegen und Schweden

Durch dieses Bild geht eine Grenze. Aber wie das mit Grenzen so ist, sieht man sie nicht. Am besten erkennt man sie am Ortsnamen, den auch das hier gezeigte Skigebiet trägt: Riksgränsen. Man muss kein Schwedisch können, nur die Welt so kreativ wie Pippi Langstrumpf sehen, um zu erkennen: Da könnte das Wort „Grenze“ drinstecken. Und schon ist man angekommen.

Denn dieses Skigebiet im äußersten Nordwesten von Schwedisch-Lappland ist so märchenhaft wie Pippis Welt (die allerdings in Südschweden liegt): Weite Kuppen der maximal zweitausend Meter hohen Berge mit mächtigen Pässen dienen als Tore, durch die im Sommer die Rentiere getrieben und gezählt werden. Die Täler dazwischen haben kanadische Dimensionen. Der riesige See Torneträsk dominiert den Blick und friert im Winter so dick zu, dass daraus Eisblöcke für den Bau des nahe liegenden Icehotels geschnitten werden – jedes Jahr. Nur Blöcke, die besonders klar sein müssen, werden aus dem Fluss geschnitten, der friert nämlich hier auch zu und hat weniger Schwebteilchen im Wasser, aber das ist eine andere Geschichte.