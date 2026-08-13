Richmond, England: Londons schönstes Dorf

Zwei rote Telefonzellen, eine Holzbank und ein mit Blumen geschmücktes Pub: Mehr brauchte es nicht, um den Londoner Stadtteil Richmond upon Thames zu einem der ikonischsten Serienschauplätze der jüngeren Popkultur zu machen. Fans erkennen die Szenerie natürlich sofort. Hier spielt „Ted Lasso“ , die Erfolgsserie um einen unverbesserlich optimistischen amerikanischen Fußballtrainer, deren vierte Staffel gerade auf Apple-TV gestartet ist.

The Crown & Anchor kennen. Viele junge Menschen hier machen Selfies vor der Bar, über der ein Fanschal des fiktiven Vereins hängt. Die lokalen Geschäftsleute versuchen erst gar nicht, den Lasso-Mythos zu verstecken. Gleich um die Ecke gibt es sogar einen eigenen AFC-Richmond-Fanshop.

Lasso, verkörpert von Jason Sudeikis, trainiert den fiktiven Premier-League-Klub AFC Richmond und wohnt im Apartment 11 A im malerischen Paved Court – einer schmalen Fußgängergasse mit Fähnchen-Girlande, kleinen Geschäften und Lokalen. Nur wenige Schritte entfernt liegt das Pub The Prince’s Head, das Serienfans als

The Prince’s Head. Ein Muss für Fans der Serie „Ted Lasso“, die Karte ist klassisch, das Essen schmeckt solide. princeshead.co.uk

Dabei hatte Richmond schon Jahrhunderte vor dem Zeitalter der Streamingdienste und Social-Media-Hypes Geschichten zu erzählen. Seinen Namen verdankt der Stadtteil Heinrich VII., der 1501 im damaligen Ort Sheen den abgebrannten Palast wiedererbauen ließ und nach seiner englischen Grafschaft „Richmond Palace“ nannte. Bis heute hat sich das Viertel im Südwesten Londons seine fast dörfliche Eleganz bewahrt. Nur eine halbe Stunde mit der Bahn vom Zentrum entfernt, wirkt die Hektik der Metropole plötzlich weit weg.

Ein Spaziergang entlang der Themse oder im weitläufigen Richmond Park mit äsenden Rehen fühlt sich an wie ein Kurzurlaub vom Städtetrip. Zwischen gregorianischen Häusern, Boutiquen und gemütlichen Cafés lässt sich locker ein Nachmittag vertrödeln. Es überrascht also kaum, dass sich wohlhabende Briten seit Jahrhunderten hier niederlassen. Persönlichkeiten wie Mick Jagger und Sir David Attenborough lebten oder leben in Richmond, Queen Victoria zog sich gerne in die White Lodge in Richmond Park zurück. Ebendort kam 1894 der spätere Kurzzeit-König Edward VIII. zur Welt.

Und doch musste erst ein fiktiver Fußballcoach mit Schnurrbart und Nikes daherkommen, um Richmond weltberühmt zu machen.