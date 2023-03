Rhein-Kreuzfahrt: Mit der Viva One von Düsseldorf bis in den Rheingau

Die Küche. Bei längeren Schiffsaufenthalten besonders wichtig: die Kulinarik. Entgegen dem Vorurteil von Massen-Abspeisungen am Buffett spielt sie auf der Viva One alle Gusto-Stückerln. Dahinter steht Küchenchef Ranko Miletin (30) aus Zagreb mit sieben weiteren Köchen. Viele verschiedene Gänge in übersichtlichen Portionen mit viel geschmacklicher Finesse zubereitet: So macht das Genießen an Bord Spaß. Dass Miletin schon in der gehobenen Gastronomie Europas sowie in Asien über den Tellerrand geschaut hat, schmeckt man. Es gibt zwei Restaurants am Schiff. Im Bistro wird nach Voranmeldung ein viergängiges Menü serviert. Übrigens: Menüs, Getränke und Trinkgelder sind Teil des All-inclusive-Pakets an Bord.