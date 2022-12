Reiseträume zu verschenken: Buchtipps für Weihnachten

Andrea Lammert, Rita Henss

Heute so schön wie damals – Legendäre Urlaubsorte in Europa

Bei manchen mag der Glanz von einst ein wenig verblasst sein, viele haben sich ihren Schick erhalten – aber sie alle haben etwas gemeinsam: Ihr Name hat Klang. Die Rede ist von mondänen Seebädern, altehrwürdigen Grandhotels, historischen Kurorten und berühmten Sommerfrische-Destinationen. Der bilderreiche Streifzug führt von Brighton und Oostende über alpine Luxusorte wie Chamonix, Sankt Moritz und Bad Gastein bis zu griechischen Inseln und nach Sankt Petersburg. Dem Dolce-Vita-Flair in italienischen Orten wie Portofino und Rimini wird ebenfalls ausführlich gehuldigt. Es findet sich auch ein Österreich-Kapitel, in dem Sankt Anton, Bad Ischl, Kitzbühel und der Wörthersee als legendäre Reiseziele beschrieben sind.

Es gibt praktische Reiseführer, die steckt man in die Jackentasche. Und dann gibt es Reisebücher (dieses hat knapp 1 Kilogramm), gemacht für das Regal, für das Schmökern – oder zum Verschenken.

So wie dieses.

Kunth Verlag, 360 S., 29,95 €