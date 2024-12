Reisemagazin „reisetipps“ liegt dem KURIER bei

Die neue Ausgabe des Reisemagazins „reisetipps“ (Winter/Frühjahr 2024/25) und erscheint am Freitag (13. Dezember 2024) auch als Beilage im KURIER im Raum Wien und Umgebung.

Auf 84 Seiten bringt das Team des Profi Reisen Verlags, der das Magazin seit 15 Jahren publiziert, Reports aus Hawai’i und Arizona, berichtet von Aktivreisen in Taiwan und in den Emiraten, von einer Expeditionskreuzfahrt im Norden und einer Segelkreuzfahrt im Mittelmeer sowie einem Besuch auf Elba. Wo man Entspannung abseits der Pisten in Österreich erlebt und wie man den Koffer auf Reisen im Auge behält, erfahren die Leserinnen und Leser ebenfalls. Außerdem: Persönliche Tipps der Redaktion für den Traumurlaub in der Ferne, kulinarische Erlebnisse und ein Blick hinter die Kulissen und News aus aller Welt.