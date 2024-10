Spektakuläre Reisefotos: Die Photo+Adventure findet im November statt

Von 9. bis 10. November findet die "Photo+Adventure 2024" wieder in der Eventpyramide Wien-Vösendorf statt. Rund 150 Aussteller und Marken präsentieren neue Produkte und Dienstleistungen. Man kann sich von Spezialisten und Expertinnen der Branche beraten lassen, es gibt Adventure-Diashows, Porträts einzelner Destinationen und Fachvorträge zum Thema Fotografie. Außerdem warten Seminare, Workshops, Live-Fotoshootings und verschiedene Fotoausstellungen - alles zum Thema Fotografie, Reisen, Naturerlebnisse und Abenteuer. Die Messe richtet sich an erfahrene Fotografen, aber auch an Anfänger, die etwas Neues entdecken und ihre Fähigkeiten erweitern wollen. Am 9. November wird außerdem der Photo+Adventure Award verliehen.

Das Programm des Events, das dieses Jahr auch sein 20-jähriges Jubiläum feiert, ist dicht. Im Fokus stehen individuelle Reisen und Outdoor-Erlebnisse, in Regionen abseits des Massentourismus. Auf der Messe werden Bewegtbild und Fotografie in vielen Facetten gezeigt. Von Technologie und Zubehör über Abenteuer-Vorträge bis zu Beratung zu Reiseerlebnissen durch Reiseveranstalter.

Nicht verpassen: Highlights der Reisefotografie