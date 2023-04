Ranking: Das sind die enttäuschendsten Touristenattraktionen

Reisen erweitert den Horizont, da sind sich wohl die meisten einig. Was Vielgereiste irgendwann aber auch feststellen müssen: Nicht alles, was man jenseits des Horizonts zu sehen bekommt, ist auch wirklich sehenswert. Manche vermeintliche Must-Sees stellen sich vor Ort als herbe Enttäuschung heraus. Immerhin ist sogar eine vorübergehende psychische Störung "Paris-Syndrom" benannt - nach der vermeintlichen Stadt der Liebe, die Reisende gerne mit einem Fußtritt aus der romantischen Erwartungshaltung in die herbe Realität des ganz normalen Großstadtlebens befördert.

Nun hat sich auch die Reiseplattform Stasher der enttäuschendsten Attraktionen angenommen. Das Ranking basiert auf Google-Bewertungen, der Sicherheitslage für Reisende, der Qualität der Unterkünfte vor Ort, der Entfernung zum nächsten internationalen Flughafen und der Beliebtheit auf Tiktok. Insgesamt gab es für jede Sehenswürdigkeit zehn Punkte zu erreichen.