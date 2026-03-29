Premiere der neuen KURIER Reise-Doku: Was tun in Cancún?

„Axel fährt weg: Flucht in die Karibik – Was tun in Cancún?“

Strandliege ja, aber auch Isla Mujeres, die Maya-Pyramiden von Chichén Itzá, die Party von Playa del Carmen, Tacos probieren ... es gibt viel zu tun in der Karibik.



Premiere Sonntag, 29. 3., um 20.15 Uhr.

Weitere Sendetermine: Freitag, 3. 4., und Sonntag, 19. 4., jeweils 20.15 Uhr

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