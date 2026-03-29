Reise

Premiere der neuen KURIER Reise-Doku: Was tun in Cancún?

Die neue Reise-Doku auf KURIER TV: Reisechef Axel Halbhuber ist unterwegs in Cancún und auf der Halbinsel Yucatán.
Axel Halbhuber
29.03.2026, 12:00

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Sandige Füße entspannen am Strand mit Blick auf das Meer unter bewölktem Himmel.

Die Hauptstadt der Karibik und die berühmte Halbinsel Yucatán bieten nicht nur viel Traumstrand, sondern auch tolle Ausflüge. Und so geht es in der neuen Reise-Doku-Folge „Axel fährt weg“ von KURIER TV nicht nur um das am besten erreichbare Eingangstor in die Karibik, sondern auch darum, dass man aus der Sonnenliege raus sollte.

Die Pyramide von Chichén Itzá ragt unter einem bewölkten Himmel empor.

Die Pyramiden von Chichén Itzá, wichtigste Stätte der Maya-Kultur, sind nach Sonnenstand und Sternbildern errichtet.

Ein Mann mit Sonnenbrille und Tablett voller bunter Getränke steht am Sandstrand, im Hintergrund spielen Menschen am Meer.

Darf’s ein Drink sein? Von der Riu-Hotel-Strandliege an der Costa Mujeres muss man nicht einmal aufstehen, wenn man Durst hat.

Sandige Füße entspannen am Strand mit Blick auf das Meer unter bewölktem Himmel.

Manche stehen sehr früh auf, um am Strand zu joggen. Andere nicht.

Ein Segelboot fährt auf dem glitzernden, blauen Meer unter einem bewölkten Himmel.

Ein Segelausflug muss beim Cancún-Urlaub sein, z. B. auf die Isla Mujeres.

Vier Personen stehen im Freien, ein Mann mit Stirnband berührt eine Frau an der Schulter, im Hintergrund bunte Wandmalerei.

Spontanheilung nach Maya-Medizin: Schamane Carlos in Valladolid räuchert, legt Hand auf und klopft einen mit Blättern ab.

Los Cabos: Eine mexikanische Halbinsel als 51. US-Bundesstaat
Eine Gruppe von Menschen nimmt an Wassergymnastik in einem Pool im Freien teil.

Zugegeben, es ließe sich die ganze Woche nur im Hotelareal verbringen: Aqua-Gym hier, Buffet dort, dann wieder Strand.

Karibik Mexiko
kurier.at  | 

Kommentare