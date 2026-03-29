Premiere der neuen KURIER Reise-Doku: Was tun in Cancún?
Die neue Reise-Doku auf KURIER TV: Reisechef Axel Halbhuber ist unterwegs in Cancún und auf der Halbinsel Yucatán.
Die Hauptstadt der Karibik und die berühmte Halbinsel Yucatán bieten nicht nur viel Traumstrand, sondern auch tolle Ausflüge. Und so geht es in der neuen Reise-Doku-Folge „Axel fährt weg“ von KURIER TV nicht nur um das am besten erreichbare Eingangstor in die Karibik, sondern auch darum, dass man aus der Sonnenliege raus sollte.
„Axel fährt weg: Flucht in die Karibik – Was tun in Cancún?“
Strandliege ja, aber auch Isla Mujeres, die Maya-Pyramiden von Chichén Itzá, die Party von Playa del Carmen, Tacos probieren ... es gibt viel zu tun in der Karibik.
Premiere Sonntag, 29. 3., um 20.15 Uhr.
Weitere Sendetermine: Freitag, 3. 4., und Sonntag, 19. 4., jeweils 20.15 Uhr
KURIER TV, KURIER.at
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