Wo Pasta und Pesto herkommen: Ein Tag in der Barilla-Fabrik in Parma

In Parma, einer Stadt bekannt für ihren köstlichen Parmaschinken, ihre Parmesan-Käse und jahrelang gereiften Balsamessig, gibt es eine Vielzahl von Restaurants, die man unbedingt besuchen sollte. Hier sind einige Empfehlungen für Restaurants in Parma, die einen Besuch wert sind:

Gallo d'Oro: Traditionelle Taverne mitten in der Stadt mit einem angenehmen Wintergarten. Das Essen ist klassisch und sehr gut, die Weine rustikal und preiswert. Unbedingt die regionalen Salumi mit dem Suchtmittel „Torta fritta“ (knusprig frittierte Brotpölsterchen) bestellen. Sehr freundliche Bedienung. Man sollte übrigens keinen Tisch im Kellergeschoß annehmen. Via B.go Salina, 3 - 43121 Parma

Trattoria Corrieri: Im historischen Zentrum von Parma, nur wenige Schritte vom Parco Ducale, der Pinacoteca und dem Regio-Theater entfernt, befindet sich die Trattoria Corrieri, ein altes Gasthaus, das seit Jahrhunderten Reisende und Stadtbewohner bewirtet. Das Restaurant verdankt seinen Namen den Zeiten der Herzogin Maria Luigia, als die Kuriere in diesem Gasthaus einkehrten, um zu essen und ihren Pferden eine Pause zu gönnen, die an den noch heute sichtbaren Ringen in der Wand angebunden waren. Unbedingt probieren: Capeletti in Brodo (gefüllte Nudeltäschchen in Suppe), Tortelli di Erbette (Ravioli mit Kräuterfüllung) und natürlich Prosciutto und Parmesan. Str. Conservatorio 1, 43121 Parma

Trattoria del Tribunale: Dieses gemütliche Restaurant im Herzen von Parma serviert klassische lokale Gerichte in einer traditionellen Atmosphäre. Man sollte unbedingt die hausgemachte Pasta und den berühmten Schinken probieren. Vicolo Politi 5, 43121 Parma

La Filoma: Ein beliebtes Restaurant für Liebhaber der Emilia-Romagna-Küche. Hier können Sie traditionelle Gerichte wie Tortelli, Risotto und natürlich Parmigiano Reggiano genießen. Borgo XX Marzo 15, 43121 Parma

Ristorante Cocchi: Dieses Gourmetrestaurant bietet eine raffinierte Interpretation der regionalen Küche und ist bekannt für seine hohe Qualität und Eleganz. Ideal für einen besonderen Anlass. Via Gramsci 16/a, Parma, 43126, Italien

Antica Corte Pallavicina: Für Anspruchsvolle ist dieses Restaurant ein Muss. Es liegt etwas außerhalb von Parma und ist berühmt für seine exquisiten Gerichte, die mit Zutaten aus dem eigenen Bauernhof zubereitet werden. Hier können Sie auch eine Verkostung des berühmten Culatello-Schinkens erleben. Strada del Palazzo Due Torri, 3

La Forchetta: Ein charmantes Restaurant mit liebevoller Atmosphäre, in dem man eine erlesene Auswahl an lokalen Spezialitäten probieren kann. Das Kerzenlicht schafft eine romantische Stimmung, während man sich durch die kulinarischen Köstlichkeiten von Parma kostet. Borgo San Biagio 6/D, 43121 Parma