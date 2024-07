Palm Springs: Das erste Motel einer Drag Queen

Ausgerechnet! Undenkbar! Kurz stand das Rosa für die Fassade von „ Trixie Motel “ tatsächlich auf der Kippe – die Stadt Palm Springs hatte offenbar zunächst Bedenken. Doch dann konnte das große Farbdesaster doch noch abgewendet werden. Ein Barbie-Haus in Braun, Beige oder langweiligem Weiß? Das will ja schließlich auch niemand!

„Trixie Motel“ ist schließlich ein rundumsaniertes Motel aus den 50ern – inklusive nierenförmigem Pool und viel Americana-Nostalgie der 60er- und 70er-Jahre . Jedes der sieben Zimmer ist ein Kosmos für sich. Mit dem „Pink Flamingo“-Zimmer, wo sich die Flamingos nicht nur in der aufwändigen Wandmalerei wiederfinden. Dem „Atomic Bombshell“ mit seinen psychedelischen Space-Designs. Oder der „Yeehaw Cowgirl Suite“, die so ist wie der queere Country des schwulen Musikers und engen Trixie-Freundes Orville Peck , der daran mitgewerkelt hat.

Trotz aller Exzentrik steckt doch reichlich Palm Springs in dem ersten und bislang einzigen von einer Drag-Queen geführten Motel der Welt. Nicht nur wegen seiner Queerness in einer Stadt, in der geschätzt mehr als die Hälfte der Bevölkerung zur LGBTQ+-Community zählt. Auch wegen eines Hangs zur Nostalgie, die sich in Palm Springs vor allem aus der berühmten Mid-Century-Modern-Architektur speist.

Auch in der Nacht schimmert alles in Pink- und Rosatönen

Ein Hotel als politisches Statement

Nicht zuletzt ist „Trixie Motel“ ein Statement in Zeiten, in denen Drag-Queens von Konservativen und Rechtspopulisten zur Zielscheibe gemacht werden. Und: „Wir sind ein Safe Space. Transsexuelle haben mir gesagt, dass dies das einzige Hotel ist, wo sie sich in den Pool trauen“, sagt Motel-Manager Drew Brant. Es ist also ein Ort für alle – oder zumindest die, die sich die Übernachtungspreise leisten können. Diese offene Atmosphäre macht „Trixie Motel“ zu einer Drag-Rosa-Morgana in der kalifornischen Wüste.