Auf Bergen und Hütten liebt sie die Stunde vor Sonnenaufgang, „dann gehört dir die Welt“. Claudia Schallauer ist das ganze Jahr Bergwandern, auf Klettersteigen und mit Schneeschuhen unterwegs. In ihrem neuen Buch „Wandern und Freizeit in Oberösterreich“ widmet sie sich ihrem Heimatbundesland.

Meistens ist das ein Gipfel oder ein spezielles Panorama in einem moderaten Schwierigkeitsgrad, der für viele machbar ist.

Es gibt in Zeiten von Instagram diese Trendtouren, die plötzlich jeder gehen möchte und die dann für eine gewisse Zeit proppenvoll sind.

Claudia Schallauer: Ich komme gerade von einer Mehrtageswanderung rund um den Wolfgangsee. Vier Berge, drei Seen – das ist auch ein Tipp in meinem neuen Buch.

Von den Wanderungen im Buch – welche ist denn jetzt die schönste?

Eine eher kleine Tour, die ich aber sehr im Herzen trage, ist in Hinterstoder auf den Poppenberg – nicht viele Höhenmeter und du bist über den Wolken. Es ist die Kombination aus Berg, Panorama, Gipfel, Wasser und Wald – das finde ich herrlich. Das ist eine sehr unterschätzte Tour, weil keine Einkehr am Weg liegt. Was zu meinem persönlichen Tipp führt: Geh dort, wo nicht irgendwo eine Hütte ist, wenn du Ruhe sucht.