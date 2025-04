Trend Trailrunning: Ein Erstversuch mit dem Experten im Böhmerwald

Apokalyptisch. Das Wort schwappt mir am Plöckenstein heraus. Doch eigentlich bin ich atemlos vom rasanten Aufstieg – und sprachlos ob der Aussicht. Mit 1.379 Metern ist der Gipfel die höchste Erhebung im grenzübergreifenden Böhmerwald . Ringsum eine Heerschar an Baumstämmen, zu Stummeln verkürzt. „Das war der Wintersturm Kyrill “, sagt Christoph Hain .

Der Linzer ist inbrünstiger Trailrunner, organisiert Sportevents und hat hier auf Initiative des Grundbesitzers, dem Stift Schlägl , die „North Trails“ gestaltet. Der alpine Trendsport hat das hügelige Mühlviertel erreicht. Immer mehr Urlaubsregionen setzen auf Trailrunning. Doch was fasziniert daran? Ein kräftezehrender Streckentest und Erstversuch mit Initiator Hain.

Auch eine Laufweste, die mittlerweile bei Joggern in flachen Wiener Parks zum schicken Outfit gehört, ist Teil der Ausstattung. Mit Platz für Handy, Riegel und Trinkschlauch. Hier im Nirgendwo zu Recht. Denn Trinkbrunnen gibt’s keine, nur Flüsse.

Wir laufen auf Waldpfaden und Forstwegen, über Schnee und Granit-Restlinge, kurz: Wasserdichte Schuhe mit griffiger Sohle sind Pflicht. Eigentlich. Hain selbst läuft an dem Tag mit Schuhen, „die ich letztens auch beim Wien-Marathon getragen habe, die taugen mir.“ Zudem sind Stöcke (es gibt sehr leichte für Trailrunner) hilfreich. Hain hat ein zweites Paar für mich dabei. Lohnenderweise, wie sich später zeigt.

In Google Maps öffnen

In Google Maps öffnen

Zuerst geht es bergab, durch Wald, dann eine Forststraße im lockeren Trab hinauf. Noch bleibt Luft zum Plaudern. Über das Trailrunning. Das heftet sich auf die Fahnen, naturnah zu sein. Man lege Wege nicht neu an (wie es vielerorts für Downhill-Biker praktiziert wird), sondern nütze bestehende Wegenetze. Für mich ist die Orientierung sowieso deppensicher: Man hat mir nebst Routenkarte gleich den Streckenvermesser und -markierer zur Seite gestellt, damit ich im weitläufigen Wald nicht verloren gehe.

Mir genügen die geplanten zwanzig Kilometer und tausend Höhenmeter. „Früher sagte man Waldlauf dazu“, versuche ich den Trail-Aficionado aus der Reserve zu locken. Es gebe da schon Unterschiede, kontert Hain. Er stemmt Events ( „Sternsteintrail“ ), kennt die Szene. Viele kämen vom Straßenlauf, wollen in die Natur und sich im Gelände versuchen.

Die GPX-Daten zur Standortbestimmung schauen wir nur zum Üben an. Von den drei Trails hier laufen wir den „Hochficht Trail“ , die anderen sind der „Bayrische Au Trail“ und der „Bärenstein Trail“ , je über zwanzig Kilometer lang. Gemeinsam formen sie den „Ultra Trail Böhmerwald“ mit siebzig Kilometern. Eher was für Übermütige.

North Trails Drei Strecken, in Summe ergeben sie den 70 km langen „Ultratrail Böhmerwald“. GPX-Daten zum Downloaden: north-trails.at

Aber Wanderer pausieren, kehren in Hütten ein. „Wir sind stets in Bewegung.“ Und auf eine Hütten-Infrastruktur sei man nicht angewiesen, die Trailsaison sei länger als beim Wandern. Dass man jetzt im April noch über Schneefelder joggt, kann schon passieren.

Entlang der österreichisch-deutschen Grenze, vorbei an der Tafel „Östlichster Punkt Bayerns“ , geht’s zum Plöckenstein. Trittsicherheit ist gefragt, die Kräfte schwinden. Aber ob laufend oder gehend: Die Rechnung Natur, Schweiß und Freiheit geht lustvoll auf.

800 Jahre So weit reicht die Geschichte des Stifts Schlägl zurück. Hier startet der Trail, hier kann man auch schlafen. Brauerei, Stiftskeller und neu: ein Escape Room. Info: stift-schlaegl.at

Ein Tipp, um unterwegs Kraft zu sparen

Die Stöcke sind nun ein Segen. „Die sparen viel Kraft“, sagt Hain. Bergauf hat man die Stöcke in der Schlaufe, bergab hält man sie frei. Das schützt vor Verletzungen.

Dann der bizarre Blick am Dreiländereck, wo der Orkan Kyrill 2007 wütete. Doch dank der Tristesse sieht man über Grenzen und überwindet die eigenen. Hain hilft mit Salz, Shakes und Schmäh aus. So wie die Natur sich aufrafft, so kommen wir nach drei Gipfeln ans Ziel. Und klatschen müde, aber strahlend ab – vor dem „Gasthaus zum Überleben“ .