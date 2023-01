Nockberge: Wo die Südsee auf Omas Alm-Flair trifft

Denn der Luxus der Ruhe braucht Zeit. In der Früh serviert der eigene „Hüttenwirt“ das Frühstück. Inklusive gewünschter Ei-Zubereitung in der eigenen Hütte. Dann geht es hinaus in die Natur. Nur fünf Minuten Autofahrt sind es bis zum Familienskigebiet „Heidi Alm“ am Fuße des Falkerts. Wer mit gefahrenen Pistenkilometer angeben will, ist hier falsch. Wer die Sanftheit der Nockberg, mit unvergleichlichen Weitblicken an klaren, sonnigen Tagen genießen will, genau richtig.