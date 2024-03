Wachau und Pielachtal: Wo man im März die schönsten Blüten findet

Vor allem aber hat diese Wiese eine einzigartige Besonderheit: Hier blühen derzeit, als erste Vorboten des Frühlings, die in ihrer Wildvariante vom Aussterben bedrohten Kuhschellen – und die sind eine echte Pracht: Zu erkennen sind sie an den violetten Blüten, die die gelben Staubblätter umgeben, und den pelzigen Blättern, die zum Schutz der Blüten dienen. Aber Achtung: Die Kuhschelle ist streng geschützt – Pflücken daher verboten!

Über den Welterbesteig

Ihren Namen verdankt die Kuhschelle übrigens der glockenähnlichen Form (Glocke = Schelle), die sie bei halbgeschlossenen Blütenblättern aufweist. Wer den selten gewordenen Anblick genießen will, muss sich allerdings ein wenig anstrengen. In St. Michael (Gemeinde Weißenkirchen) quert man die Eisenbahn (Hinweisschild: Spitz) und gelangt nach dreißig schweißtreibenden Minuten auf besagte Wiese samt Aussichtsbankerl. Anschließend kann man auf dem hier einmündenden Welterbesteig weiter nach Spitz (plus neunzig Minuten) und in weiteren dreißig Minuten entlang der Donau zurück nach St. Michael wandern.