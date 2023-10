Niederösterreich: Vom Hornmist ins Weinglas

Der Grund, dass die Mosers in einem solchen Anwesen leben, liegt in der langen Weintradition. Die wurde vor fast hundert Jahren von Urgroßvater Lenz Moser begründet – einer der bekanntesten Weinnamen im Land. „Alle Mosers waren ihrer Zeit voraus“, erklärt Kathi stolz. So wurde das Weingut Moser – heute Vitikultur Moser – zu einem Betrieb, der biodynamische Weine produziert. Lenz Moser entwickelte in den 1930er-Jahren die Hochkultur, also, dass der Wein in die Höhe wächst und man sich beim Ernten nicht bücken muss. Noch immer wird alles per Hand geerntet. Im Jahr 2000 übernahm Kathis Vater Nikolaus das Weingut und stellte auf biodynamisch um. Er verfolgt die Philosophie, umweltschonend Charakterweine zu produzieren. Seit 2009 sind sie auch Demeter-zertifiziert.