Nicht nur Sonnenfinsternis: 2024 gibt es noch mehr Himmelsphänomene zu erleben

Am 8. April fegte eine Sonnenfinsternis über Nordamerika – eine totale noch dazu. Die Amerikaner stehen auf Superlative, dementsprechend hatte das seltene Himmelsereignis Eventcharakter. Es war die erste sichtbare totale Sonnenfinsternis in Kanada seit 1979, die erste in Mexiko seit 1991. Die US-Amerikaner mussten nur sieben Jahre warten.

Das beste Reiseziel 2024

„The New York Times“ hat den „Path of Totality“ sogar auf Platz eins ihrer weltweit besten Reiseziele 2024 gesetzt („52 Places to go“). Und es hat Seltenheitswert: Die nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich? 2081. Der Mond zog an der Sonne vorbei und blockierte das direkte Sonnenlicht. Die Finsternis hat im Südpazifik begonnen und um 11.07 die mexikanische Küste erreicht. Ihr Weg setzte sich von Mexiko aus über dreizehn US-Bundesstaaten fort. In Kanada bewegte sie sich über Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island und Cape Breton bewegen – um den Kontinent an der Atlantikküste von Neufundland um 17.16 Uhr zu verlassen.