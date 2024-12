Mörbisch: Die weltgrößte Weihnachtskrippe steht am Neusiedler See

Das Sommer-Musical My Fair Lady ist passé, derzeit steht eine Version von Mary’s Little Boy Child auf der Seebühne in Mörbisch im Fokus. Unter dem Titel „Winterwunder Mörbisch – Krippenzauber am See“ hat das Land eine überlebensgroße Weihnachtskrippe aufbauen lassen. Diese ist erstmals vor der Naturkulisse des Neusiedler Sees zu sehen und zieht die Massen an, wie bei einem Lokalaugenschein zu sehen ist. Und im Burgenland wird, Beispiel Hochzeiten, nicht gekleckert, sondern geklotzt. Also ist die Bühne, die Bethlehem darstellen soll, satte neunzig Meter lang und achtzehn Meter hoch. Die Idee dazu stammt von Bühnenbildner Manfred Waba. Mit Stall und Figuren in der Mitte, Türmchen, links und rechts flankiert von Kamelen und Palmen.