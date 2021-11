Als „Visions 2001“ kam es schließlich zwei Jahre später, anlässlich seines 20-jährigen Bühnenjubiläums heraus. Für die erinnert sich Gandalf: „Als ich erfuhr, dass Regisseur Peter Jackson an der Verfilmung arbeitete, war ich zuerst eher skeptisch. Nachdem ich dann aber den ersten Film gesehen hatte, war ich äußerst beeindruckt, wie gut er die Welt Tolkiens in faszinierende Bilder umgesetzt hat. Zusammen mit der Musik von Howard Shore ist es ihm tatsächlich gelungen, die Magie der Geschichte einzufangen. Die weitgehend unberührte Landschaft Neuseelands ist sicherlich die perfekte Kulisse für diesen Film.“

Er persönlich sei zwar nie in Neuseeland gewesen, habe aber genügend Berichte und Reportagen darüber gelesen, um sich vorstellen zu können, dass dies alles gut zusammenpasst: das erdachte Land Mittelerde und das ganz reale Neuseeland. Gandalf, der Komponist, hat auch Medienberichte gelesen, in denen kritisiert wurde, dass die vielen hundert Mitarbeiter der Filmcrew einen riesigen Misthaufen auf der schönen Insel hinterlassen hätten.

Klagen dieser Art werden vermutlich nicht mehr vorkommen. Denn Amazon hat im Sommer bekannt gegeben, die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der neuen „Der Herr der Ringe“-Serie nach Großbritannien zu verlegen. Ein Schock für jene Neuseeländer, die sich schon daran gewöhnt haben, auch in den nächsten Jahren als Kulisse für eine der erfolgreichsten Filmproduktionen der Welt mitzuwirken. Denn man darf nicht vergessen: Immerhin 20.000 Kiwis, wie sich die Neuseeländer selbst nennen, haben in den letzten zwanzig Jahren bei Peter Jacksons „Der Herr der Ringe“- sowie seiner „Der Hobbit“-Trilogie größere und kleinere Statistenrollen übernommen. Eine ganze Menge für ein Land, das lediglich knapp fünf Millionen Einwohner zählt.

Will man einen Drehort besuchen, der es in jeden einzelnen „Der Herr der Ringe“-Teil geschafft hat, kommt man an der Gemeinde Matamata in der Provinz Auckland nicht vorbei. Hier liegt das Filmdorf Hobbingen bzw. „Hobbiton“ mit den vielen putzigen Hobbithöhlen, dem Wirtshaus Zum Grünen Drachen, der Mühle sowie dem Festbaum.

Mehr Schafe als Menschen

Am Weg dorthin passiert man die saftig grüne Hügellandschaft der Familie Alexander. Sie betreibt dort seit Jahrzehnten eine Landwirtschaft und eine Schafzucht. Der Legende nach ist Regisseur Peter Jackson vor mehr als 20 Jahren auf der Suche nach einem geeigneten Filmset auch über die Farm geflogen. Für ihn stand sofort fest: Genau hier befindet sich Hobbiton. Den Rest erledigten Filmscouts, Anwälte und Soldaten der neuseeländischen Armee.

Nachdem die Farmer davon überzeugt wurden, ihr idyllisches Land für einige Monate der Filmcrew zu überlassen, baute die Armee eine Zufahrtsstraße und grub Dutzende Höhlen für die Behausungen der Hobbits.

All diese Arbeiten wurden argwöhnisch von den gar nicht so heimlichen Herren über Neuseeland verfolgt, den Schafen. Von ihnen gibt es etwa 25 Millionen, das heißt gut fünf Mal so viel wie Menschen.

Auf der Farm der Familie Alexander weiden natürlich nicht ganz so viele, aber immerhin an die 13.500 Tiere. Und die posieren, seit sie Zeugen der Dreharbeiten waren, wie Profis, wenn Besucher anpirschen. Und das tun sie ständig, seit Farmer Craig Alexander das Filmset zu einem gewaltigen Filmdorf für Tolkien-Fans ausgebaut hat.

Der nächste Megaevent steht vor der Tür. Am 10. Dezember wird in Hobbiton der 20. Jahrestag der „Der Herr der Ringe“-Premiere gefeiert. Und das stilecht mit Bilbo, Frodo, Gandalf – und jeder Menge Schafe als Zaungäste.