Mit Rad und Schiff im Hinterland: Chris Cummins erkundet Venetien

Sonnenaufgang in Venedig

Dabei bin ich erst an diesem Morgen in Venedig angekommen. Venedig ist stressig und unerträglich überfüllt, aber nicht um 5.50 Uhr, als ich nach einer schlaflosen Nacht im Zug ausgespuckt werde. Bei Sonnenaufgang gehört Venedig nur mir, den Müllsammlern und den Obstverkäufern, die ihre Stände aufbauen. Ein erster Espresso in einem Arbeitercafé, himmlisch.

Entlang des Flusses Brenta

Dann ist es Zeit, aufs Land zu fahren. Ich treffe Gianluca, einen lebensfrohen Venezianer mit Bart und Weihnachtsmannfigur, die er gnadenlos in ein neongelbes Radtrikot gezwungen hat. Gianluca ist Mitbegründer von Slow Flow. Er will Besucher über die Region verteilen, wo sie in Gasthäusern schlafen und lokale Produkte essen können. „Ich liebe Venedig, aber es gibt außerhalb viele Schätze!“

Etwa entlang der Brenta, jahrhundertelang die Hauptverkehrsader zwischen Venedig und dem Festland. Aristokratische Familien bauten opulente Sommerresidenzen an den Ufern, etwa die prächtige Säulenvilla Foscari. Ohne die Flüsse gäbe es Venedig nicht.

"Wenn man auf der Brenta radelt, fühlt es sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit“, sagt Francesca Piccolo, mein Guide für diesen Abschnitt meiner Reise. Ernest Hemingway war auf jeden Fall angetan. „Er dachte an den langen Abschnitt der Brenta, wo die großen Villen waren, mit ihren Rasenflächen und ihren Gärten und den Platanen und den Zypressen“, schrieb Hemingway über seinen streitsüchtigen Helden Richard Cantwell in seinem melancholischen Midlife-Crisis-Roman "Über den Fluss und in die Wälder": „Ich möchte dort draußen begraben werden, dachte er.“