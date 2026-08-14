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Mallorca

Hotelduell nahe dem Ballermann: Grüne Oase vs. Style-Hotel

Zwei unterschiedliche Hotels hinter der Partymeile auf Mallorca: Grupotel Playa de Palma Suites & Spa und HM Ayron Park im Detail.

Christina Michlits

von Christina Michlits

14.08.26

Grupotel Playa de Palma Suites & Spa

Wer bei der Playa de Palma nur an Partytourismus denkt, wird hier überrascht. Das „Grupotel Playa de Palma Suites & Spa“ liegt zwar nur wenige Gehminuten von der Ballermann-Hochburg Megapark entfernt, fühlt sich aber wie eine Gegenwelt an. 

Viel Grün, zwei riesige Pools und viel Platz in den Suiten sorgen dafür, dass man vom Trubel kaum etwas mitbekommt. Die weitläufige Anlage wirkt fast herrschaftlich mit riesiger Lobby im viktorianischen Stil, ist aber trotz 300 Zimmern kein anonymer Bettenbunker.

Dörfliche Wohlfühlatmosphäre

Weil jeder rund um die Pools ein ruhiges Plätzchen findet und es sich an der Bar direkt daneben auch gut aushalten lässt, verbringen viele Gäste nicht selten den ganzen Tag im Hotel. 

Kaviar und Klaviermusik

Das Frühstück hebt sich mit Kaviar und Live-Klaviermusik ab. Nur bei der morgendlichen Kaffeebestellung braucht es etwas Geduld, das System wirkt unnötig kompliziert. Tipp: Ein Abendessen buchen, das im obersten Stockwerk serviert wird – mit einem unschlagbaren Ausblick. Wer die Kalorien wieder wegtrainieren will, findet ein außergewöhnlich gut ausgestattetes Fitnesscenter vor. 

Auch das Spa überrascht mit viel Angebot und ist das Herzstück der Anlage. Trotz seiner Größe und teils verwirrenden Gängen, schafft es das Playa de Palma Suites & Spa eine fast schon dörfliche Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen.

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2019 saniert: Geschmackvolle Einrichtung im HM Ayron Park

©HM Ayron Park

HM Ayron Park

Modern, stilvoll und nun ausschließlich Erwachsenen vorbehalten: Das „HM Ayron Park“ setzt auf frisches, luftiges Design, nachdem es 2019 komplett saniert wurde. Das Hotel gilt für viele als legendäre Urlaubsdestination, gibt es die Anlage doch schon seit 1960 direkt hinter der Ballermann-Promenade. Nur eine Gasse vom Strand entfernt, punktet das Ayron mit einer hervorragenden Lage mitten in S’Arenal, die kurze Wege ans Meer ebenso möglich macht wie einen schnellen Abstecher zum Bierkönig oder anderen Kultlokalen rund um den Ballermann.

Moderne klare Linien

Die Einrichtung ist puristisch und geschmackvoll, mit klaren Linien und viel hellem Holz. Wer minimalistisches Design schätzt, wird sich hier sofort wohlfühlen. Nur die nicht besonders gut isolierten Zimmertüren lassen auf  Nachbarn hoffen, die  keine feierwütigen Nachteulen sind. 

Sky-Pools als Hingucker

Kulinarisch überzeugt die  Küche des Frühstücksbuffets, das allerdings nur bis 10:30 Uhr Omelette und Co. offeriert –  was für Partygänger zum Problem werden könnte. Beim Abendessen setzt man mit Länder-Schwerpunkten auf Abwechslung.

 Empfehlenswert: Die Dachterrasse mit zwei Pools und einer Bar, auf der Sonnenuntergänge zelebriert werden können. 
Wer zusätzliche Erholung an kühlen  Tagen schätzt, findet ein nettes Spa mit  Dampfbad und Sauna im Keller des Hauses.

 

(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

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