Hotelduell nahe dem Ballermann: Grüne Oase vs. Style-Hotel

Grupotel Playa de Palma Suites & Spa

Wer bei der Playa de Palma nur an Partytourismus denkt, wird hier überrascht. Das „Grupotel Playa de Palma Suites & Spa“ liegt zwar nur wenige Gehminuten von der Ballermann-Hochburg Megapark entfernt, fühlt sich aber wie eine Gegenwelt an.

Viel Grün, zwei riesige Pools und viel Platz in den Suiten sorgen dafür, dass man vom Trubel kaum etwas mitbekommt. Die weitläufige Anlage wirkt fast herrschaftlich mit riesiger Lobby im viktorianischen Stil, ist aber trotz 300 Zimmern kein anonymer Bettenbunker.

Dörfliche Wohlfühlatmosphäre

Weil jeder rund um die Pools ein ruhiges Plätzchen findet und es sich an der Bar direkt daneben auch gut aushalten lässt, verbringen viele Gäste nicht selten den ganzen Tag im Hotel.

Kaviar und Klaviermusik

Das Frühstück hebt sich mit Kaviar und Live-Klaviermusik ab. Nur bei der morgendlichen Kaffeebestellung braucht es etwas Geduld, das System wirkt unnötig kompliziert. Tipp: Ein Abendessen buchen, das im obersten Stockwerk serviert wird – mit einem unschlagbaren Ausblick. Wer die Kalorien wieder wegtrainieren will, findet ein außergewöhnlich gut ausgestattetes Fitnesscenter vor.

Auch das Spa überrascht mit viel Angebot und ist das Herzstück der Anlage. Trotz seiner Größe und teils verwirrenden Gängen, schafft es das Playa de Palma Suites & Spa eine fast schon dörfliche Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen.