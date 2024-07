Haus am See: 4 schöne Luxus-Hotels mit Seezugang

Zweimal die Woche, am Sonntag und Montag, führt Martina Egger interessierte Hotelgäste ins Wildkräuter-Paradies an der Flanke von Schloss Fuschl , dessen Wurzeln bis 1450 zurückreichen: Nicht mit inflationärem Waldbaden, sondern mit ihrem „Wiesentauchen“ will die Salzburgerin Natur-Know-how vermitteln. Also rupft sie zu Beginn ihrer Tour anschaulich Spitzwegerich , der „zu den wichtigsten Hustenkräutern gehört und den man auch als Pflaster verwenden kann, wenn bei Wanderungen Blasen schmerzen.“

Nach der Neuübernahme durch Rosewood ist der „Herbal Walk“ die in jeder Hinsicht erdigste Aktivität im Schlosshotel Fuschl . Sonst ist seit 1. Juli markengerecht High-End-Luxus angesagt, ob im See-Club direkt am türkisen Wasser, im Restaurant, wo beim Softopening trotz starker Konkurrenz durch den lokalen Saibling die Austern ausgingen, oder im Spa. Wer zum Abheben neigt, liegt hier goldrichtig. Die angebotene Fahrt mit dem Heißluftballon über den karibisch schimmernden Fuschlsee gilt als Achttausender aller „Experiences“. Wie hieß doch schnell noch mal der Prachtband am Zimmertisch? „Ein Leben als Festspiel“.

Mädesüß sei natürliches Aspirin, Johanniskraut ein Antidepressivum und die Schafgarbe wecke Almdudler-Assoziationen. Ihre Kräuterkunde kommt bei der internationalen Gruppe gut an, auch wenn „Pflanzen-Apps meine digitalen Mitbewerber sind“, wie die Kräuterpraktikerin sehr wohl weiß.

Was das "Cortisen am See" so außergewöhnlich macht und welche Spezialitäten der Haubenkoch am Traunsee auftischt, lesen Sie nun hier ...

Das Kulinarische Halbinselhochgenuss am Traunsee

© Christof Wagner Am oberösterreichischen Traunsee: Halbinsel mit Hotel, Kirche, Kapelle

Die historischen Gemäuer in Traunkirchen wurden einst von den Jesuiten als Brauerei genützt – jetzt ist das zum Viersternhotel ausgebaute „Das Traunsee“ das Bier der Gastgeberfamilie Gröller. Der Boss, Wolfgang Gröller, ist dafür bekannt, Gäste mit der Plätte, dem traditionellen Holzboot, oder mit einem Motorboot über den tiefsten See Österreichs (191 Meter beim Westufer) zu schippern. Wer Glück hat, kommt im türkis-cremefarben gepolsterten Riva-Boat „Super Florida“ zu sitzen, das in den 1950ern bei Wasserski-Weltmeisterschaften eingesetzt worden ist. Während der Fahrt gibt’s von Gröller Salzkammergut-Folklore , lebendigen Geschichtsunterricht und Anekdoten über Badeplätze oder ein zugewachsenes Wirtshaus.

© www.kernmayer.com/Johannes Kernmayer Hausherr Wolfgang Gröller schippert gerne Gäste mit einer traditionellen Plätte über den Traunsee

Das hauseigene Restaurant „Bootshaus“ und sein mit vier Hauben gekrönter Koch Lukas Nagl ist kein Geheimtipp mehr. Eine von vielen Spezialitäten neben Wildfang aus dem Traunsee und den umliegenden Seen: Flusskrebse aus der Traun. Schon vor langer Zeit hat Nagl aus seinen „geheimen Quellen 1,2 Tonnen jährlich gekauft. Da mach’ ich sogar was für den Naturschutz – die vermehren sich invasiv!“ Bis zum abendlichen Gourmet-Menü können sich die Hotelgäste am Steg oder im Spa aalen und am dunklen Gewässer mit dem Traunstein als Hintergrund-Hingucker sattsehen. Im Herbst wird’s dann noch mystischer – blauer Himmel über einem Nebelmeer. Indian Summer auf Traunsee-Art. Highly recommended. Das Traunsee. 4*-Hotel am Klosterplatz 4 in Traunkirchen. Ab-Preis für DZ mit F: 280 €. 4-Hauben-Lokal. traunseehotels.at

Das Ungewöhnliche: Cortisen am See Keine Kids, keine Reisebusse am Wolfgangsee

© ©2021 wolfgang stadler/Wolfgang Stadler Photografie und Art Paper Das Cortisen liegt an einer ruhigen Bucht direkt am Wolfgangseeufer.

Roland Ballner aus St. Wolfgang leitet mit dem Cortisen in seinem Heimatort ein Seehotel, das von Heimatkitsch seemeilenweit entfernt ist. Was gut passt, denn der 57-Jährige denkt konsequent unkonventionell und ist nicht zufällig gut Freund mit dem meinungsstarken Hotelierskollegen und Neos-Abgeordneten Sepp Schellhorn. Jedes der 25 Doppelzimmer, jede der neun Design- & Loftsuiten wurde individuell gestaltet. Die Einrichtung, die Deko, die Ideen – gesammelt auf unzähligen Winter-Trips mit Sari, seiner finnischen Herzdame seit 25 Jahren, in Afrika und Südamerika. „Ich habe versucht, das Gute, das ich in tollen Hotels gesehen habe, bei uns umzusetzen.“ 2021 pflanzte der Freigeist einen 25 Meter lange Indoor-Panoramapool in den ersten Stock – mit Zeitnehmung naturellement (Kosten inklusive Lüftung und Technik eine halbe Million Euro).

© Wolfgang Stadler Photografie und Art Paper Jedes Zimmer im Cortisen wurde individuell designt. Ideen holte sich Hotelier Roland

Ballner auf seinen Reisen

Die höchsten Wellen schlug Ballner aber schon 2006, als er Kinder bis zwölf Jahre (heute: bis sechzehn) von seinem Hideaway aussperrte. „Als wäre das der Untergang des Abendlandes gewesen. Dabei gab es damals schon 75 Kinderhotels!“ Auch an einem anderen Betretungsverbot hält der begeisterte Motorradfahrer hartnäckig fest: „Busgruppen kommen mir nicht ins Haus. Dann lieber Leerstand!“ Diese Gefahr scheint nicht groß beim Lokalaugenschein, im Boutiquehotel ist der Chef die Umtriebigkeit in Person: Er packt überall mit an, schleppt Liegen, serviert, checkt aus – und nimmt noch telefonisch eine Reservierung für einen lieben Stammgast entgegen, einen Promi-Kabarettisten. Cortisen am See. 4*superior-Boutiquehotel in St. Wolfgang. Ab-Preis für ein DZ mit F: 270 € (bis Mitte Sept.). cortisen.at

Das Brandneue: Das Walchsee New Wave im Tiroler Kaiserwinkl

© Lakeside 2024 Das neue Aktivresort liegt im Tiroler Bergdorf Walchsee direkt am gleichnamigen See

An einem Sommer-Samstag wie aus dem Bilderbuch klirren auf der Restaurant-Terrasse des Lakeside schon um neun Uhr morgens die Prosecco-Gläser – eine Mädelsrunde feiert sich selbst. Radosłav Gilewicz, Ex-Torjäger des FC Tirol und Austria Wien, verdient sich sein Frühstück lieber erst im Gym des Designhotels: Der 53-Jährige, der bei der Fußball-EM als Co-Kommentator des polnischen Fernsehens im Einsatz war, schwitzt auf dem Laufband die 1:3-Schmach gegen Österreich raus.

© Stefan Simon Stefan Simon leitet das Wassersportzentrum am Walchsee

Gleich nebenan sind die ersten Wasserskifahrer mittlerweile wieder an Land gegangen. Geschäftsführer des Wassersportzentrums: Stefan Simon, ein Physiotherapeut Anfang vierzig, der die Alpinski-Superstars Anna Veith und Marco Odermatt betreute. Ja, es kann vielfältig gesportelt werden an diesem Abschnitt des Walchsees im Tiroler Kaiserwinkl nahe Kufstein. Auch das Stammhaus des Lakeside, eine Gehminute entfernt im Ortszentrum von Walchsee, nennt sich nicht umsonst Aktivresort mit einem breiten, von Sportwissenschaftern der Universität Innsbruck entwickelten „Move & Relax“-Angebot.