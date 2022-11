Lifte, Loipen und Lokale: Neues in der Steiermark

Auch der Jaglhof in Gamlitz wurde saniert und erweitert, bietet in seinem Restaurant einen 360-Grad-Blick auf die südsteierischen Weinberge und hat in einen neues Spa mit Infinity-Pool investiert.

Seit Ende Oktober steht zudem das Narzissendorf Zloam, ein Feriendorf mit 28 Häusern, 24 Apartments, einer Eis- und Skatehalle und einem Badeteich für den ersten Winter zur Verfügung.

Veranstaltungstipps

Der Adventmarkt in Graz startet am 18. November, ebenfall Lumagica, der Lichterpark in Frohnleiten.

Sportlich geht es voraussichtlich am 26. November auf der Reiteralm los, gefolgt von der Riesneralm am 2. Dezember. Tauplitz und Hauser Kaibling folgen am 3. Dezember. Am Feiertag, dem 8. Dezember, folgen die meisten steirischen Skigebiete.

Mehr Infos: steiermark.com bzw. steiermark.com/winterurlaub