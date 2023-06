Langsamer Genuss: Die Weinbergschnecken aus dem Pulkautal

Die fröhliche Schneckenherrin bietet auch Genussführungen und „Total aus dem Häuschen“ an: Kinder lernen dabei, wie Schnecken sich fortpflanzen, was sie fressen und wie sie überwintern. „Und wir bauen ein Schneckenterrarium für zu Hause.“ Also, wer mag.

Aber was fressen Schnecken, bevor wir sie essen? „Gerne Erbsen, Lupine, Mangold und Raps“, sagt Jessica. Bis auf rund zwei Prozent besteht die Schnecke aus Eiweiß. Also richtige Sportlernahrung? Wyschka lacht: „Nein, bei mir greifen eher Genießer zu.“ Und tatsächlich munden der Schneckenaufstrich und die Schnecken in Bierteig vor Ort.