Der KURIER auf der Ferienmesse 2024: Willkommen in der Welt

Der nächste Traumurlaub beginnt an der U-Bahn-Station Krieau in Wien. Die Ferien-Messe Wien lädt von 14. bis 17. März ein, neue Reiseziele, Urlaubsorte und Abenteuer zu entdecken. Und da gibt es viel: Destinationen aus fünf Kontinenten, österreichische Urlaubsschmankerl, die neuesten Ferien- und Reisetrends, Showeinlagen und eine Sport- und Freizeitarea warten auf die Besucher. Der KURIER ist auch dieses Jahr der offizielle Medienpartner der Ferien-Messe Wien.

Ein Highlight: das KURIER Reisequiz, bei dem es täglich tolle Preise zu gewinnen gibt (siehe unten). Die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich jeweils über TUI-Gutscheine von Mondial im Wert von 100 und 200 Euro freuen. Die Quizrunden finden alle in der Halle C in der ReiseArena statt. KURIER Reisequiz Termine: Donnerstag um 13:10: Zu gewinnen eine neuntägige Donaukreuzfahrt für zwei Personen vom Donaudelta bis nach Wien an Bord der MS Nestroy von GTA Touristik

Freitag um 13:20: Am Freitag geht es als ersten Preis um eine Woche sonniges Falkensteiner Premium Camping am Blagušsee in Slowenien und bei Zadar in Kroatien

Samstag um 12:30: Samstag kann man um 12.30 Uhr 5 Nächte für 2 Personen im bulgarischen Albena an der Schwarzmeerküste im 4*-Ultra All Inclusive gewinnen: mit Flügen, Essen, Getränken, Aktivitäten

Sonntag um 14:00: Hauptpreis am Sonntag, 14 Uhr: 9-tägige Island-Rundreise mit Kneissl Touristik. Inkl. Flüge, Halbpension und deutschsprachiger Reiseleitung, u. a. geht es zum Wasserfall Dettifoss (Bild)

© Ferien-Messe Wien 2023 / FRB Media/Fabbro Daniel Beim großen KURIER-Reisequiz können Besucherinnen und Besucher täglich tolle Preise gewinnen

Um herauszufinden, wohin die nächste Reise gehen soll, kann man entweder den Atlas an einer zufälligen Stelle aufschlagen und spontan einen Flug buchen – oder man lässt sich davor noch auf der Messe inspirieren. Ebenso in Halle C finden sich die internationalen Reiseziele: von den beliebten Favoriten Italien und Griechenland über Sri Lanka bis Aserbaidschan. Das Partnerland der Ferienmesse ist in diesem Jahr Tschechien. Gemeinsam mit zwölf Mitausstellern (von den einzelnen Regionen über ausgewählte Resorts und die tschechische Bahn) präsentiert es seine schönsten Orte (wieder Halle C). Der Tanz-, Musik & Sprachverein „Marjánka“ führt am Samstag und Sonntag tschechische Volkstänze und Folkloremusik auf.

© Ferienmesse Wien/RXAustria and Germany Auf der Showbühne: traditionelle Tänze, Volksmusik und vieles mehr. Dort findet auch das KURIER Reisequiz statt

KURIER im Reisekino: Axel Halbhuber, der im KURIER die Reise leitet, erzählt auch im Reisekino von seinen Erlebnissen auf einer Mittelmeerkreuzfahrt (Do., 14. 3 um 16.00 im Reisekino 1)

Abenteuern in Indien (Fr., 15. 3. um 15.45 im Reisekino 2)

Uganda (Sa., 16. 3. um 10.30, Reisekino 1) und

auf Galapagos (So., 17. 3., um 14.45 im Reisekino 2)

© Kurier/Gerhard Deutsch Es muss nicht immer ans andere Ende der Welt gehen. Auch Österreich präsentiert auf der Messe seine schönsten Regionen

Kulinarisch auf Weltreise begibt man sich bei der „Cook around the World“-Bühne, die in Zusammenarbeit mit dem MODUL die Welt über Gaumenfreuden näherbringt. Alles rund um den Urlaub in Österreich finden Besucher in der Halle D. Wer gerne das Hotelzimmer gegen ein Zelt oder ein Wohnmobil tauscht, findet dort auch alles, was das Camperherz begehrt. Auch für Kinder gibt es Programm (freier Eintritt bis 14 Jahre): Sie können sich am Kletterturm, auf dem Trampolin und einer E-Bike-Teststrecke austoben. Jung und Alt, von gemütlich bis abenteuerlich, von Wien bis ans andere Ende des Globus: Die Welt da draußen will entdeckt werden. Ganz nach dem Motto: „In vier Tagen um die Welt.“

Info: Wann

Ferien-Messe Wien 14.–17. März 2024, Do–Sa 10–18 Uhr, So 10 bis 17 Uhr Wo

Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien

Anfahrt: Mit der U2 bis zur Station Krieau (Foyer D) Tickets

Tagesticket 12,50 €

ermäßigt (Schüler, Studenten, Pensionisten) 9,50 €

ferien-messe.at