Kühtai, Tirol In einer Höhe, in der viele andere Skigebiete enden, fängt hier der Pisten-Spaß erst an. Kühtai ist einer der höchstgelegenen Wintersportorte Österreichs und damit entsprechend schneesicher. Das Revier befindet sich an einem gut 2.000 Meter hohen Passübergang zwischen Inn- und Ötztal am Nordrand der Stubaier Alpen.

Allgemeine Auskünfte

www.innsbruck.info, www.kuehtai.info

Anreise

Kühtai liegt nur 30 Kilometer von Innsbruck entfernt, das sich sehr gut mit Bahn und Flugzeug erreichen lässt. Von hier Weiterfahrt ins Kühtai entweder mit dem Linienbus oder mit dem Kühtai-Taxi. Vignetten-freie Anreise mit dem Pkw via Mittenwald und den Zirler Berg. In Kühtai hat das Auto dann Urlaub, denn alle Lifte sind von den Unterkünften locker zu Fuß erreichbar.

Skifahren

Das Skigebiet erstreckt sich auf beiden Seiten der Passstraße zwischen 2.020 und 2.520 Metern. Aufgrund der Höhe ist es komplett baumfrei, was bei schlechter Sicht ein Nachteil ist. Bei schönem Wetter genießt man dagegen ganztags Sonne. Aufgrund seiner Übersichtlichkeit ist Kühtai gut für Familien geeignet – Hänschen geht hier nicht so schnell verloren.

Pisten und Lifte

12 Aufstiegsanlagen erschließen 44 Pistenkilometer.

Off-Piste & Skitouren

Die offenen Hänge eröffnen nach Neuschneefällen unzählige Freeride-Optionen. Die leichteste Skitour führt aus dem Skigebiet heraus auf den Pirchkogel (2.828 m). Daneben gibt es viele anspruchsvollere Tourenziele, die Anfänger am besten mit einem Bergführer angehen. Selbstständige Tourengeher planen mit diesem Buch: Rudolf und Siegrun Weiss / Stephan Baur: „Sellrain und Kühtai“, Rother Skitourenführer

Freestyler gehen in den www.kpark.at