Ksar Ghilane, Tunesien: Wo die Sahara rauscht, flirrt und rinnt

... Eine Küche, die so reichhaltig ist, dass man nach dem Essen weiß, wie eine Tajine sich fühlen muss – sehr rund und gut gefüllt. Und Menschen, die liebend gern ihre Kultur und Geschichte teilen.

Der größte Reiz Tunesiens liegt aber im Inneren des Landes. Weit weg von den kilometerlangen Sandstränden der Touristentempel und ihren Parkanlagen, wo die Sprinkler immerzu sprühen. Weit weg sogar von den geschäftigen tunesischen Innenstädten, wo Europäer im Autoverkehr untergehen würden. Fernab all des Trubels touristischer und einheimischer Natur wartet die endlose Leere der Sahara im Nationalpark Jebil.

Die berühmte Wüste reicht vom Atlantik bis zum Roten Meer, hier besteht sie zu gut fünfundachtzig Prozent aus Sanddünen. Direkt hinter der Oase Ksar Ghilane wogen die tieforangen Hügel. Zur Oase führen nur wenige Wege, allen gemeinsam: Ohne Allradantrieb geht nichts. Die meisten Touristen kommen über die buckelige Wüstenstraße von Douz aus nach Ksar Ghilane.

Während in den Touristenresorts am Mittelmeer die Wellen an den Zehen der Gäste lecken, erlebt man an der Pforte zum Nationalpark Jebil ein anderes Fußgefühl. Beim Sprung aus dem Geländewagen rinnt der heiße Sand in die Schuhe und Socken und brennt leicht auf der Haut.