Türkisfarbenes Meer, endlose Sandstrände mit ein paar Palmen und ein schattiges Plätzchen unter dem Sonnenschirm. So stellt man sich einen Traumurlaub in der Karibik vor. Wer dafür nicht so weit fliegen möchte, kann all das und noch viel mehr an Kultur und Freizeitvergnügen auf der siebenundzwanzig Kilometer langen und neunundzwanzig Kilometer breiten Insel Djerba erleben. Die „Insel des goldenen Sandes“ mit dreihundertzwanzig Sonnentagen ist ganzjährig ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und Abenteurer. Im Nordosten reihen sich Hotelbauten an den Sandstränden aneinander und integrieren sich harmonisch in die hundertfünfundzwanzig Kilometer lange Küstenlandschaft, die auf ganz Djerba Naturschutzzone ist. Hier darf auch kein Gebäude höher gebaut werden als die höchste Palme der Insel. Den Kosenamen „La Douce“ verdankt die tunesische Mittelmeerinsel im Golf von Gabès ihrem mediterranen Klima.