Kreuzfahrtschiff-Vision: 60.000 Menschen auf "Pangeos"

Die "Icon of the Seas" der Royal-Caribbean-Flotte wird die "Wonder of the Seas" übertreffen und als Rekordhalter ablösen: 2023 soll das dann größte Kreuzfahrtschiff der Welt fertig gestellt werden und in weiterer Folge Anfang 2024 das erste Mal in See stechen (siehe Bericht).

Doch selbst diese beiden Giganten wirken schmächtig gegen die Vision einer riesigen, schwimmenden Stadt in Form einer Schildkröte: Die italienische Designfirma von Pierpaolo Lazzarini hat vor wenigen Tagen Renderings und Videos von "Pangeos" veröffentlicht.

Bilder von "Pangeos"