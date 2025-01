Ein Leben auf hoher See

Geboren in Kuba, wanderte er mit seinen Eltern in die USA aus. Mit 47 Jahren schmiss er seinen hoch dotierten Job als Finanzdirektor in einem internationalen Konzern hin. 1997 ging er das erste Mal auf Kreuzfahrt, das Fieber ließ ihn nicht mehr los. Im Jänner 2000 war er Passagier auf der Voyager of the Seas, die zur Reederei Royal Caribeean's gehört - damals das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Danach reiste er nur mehr mit Schiffen dieser Reederei.

Seit nunmehr 25 Jahren lebt er nahezu durchgehend auf Kreuzfahrtschiffen - unterbrochen nur von einigen wenigen Landtagen pro Jahr. Seine 1000. Kreuzfahrt hat er längst hinter sich. Nur die Corona-Pandemie zwang "Super-Mario" zwischen März 2020 und Juli 2021 zu einer 15-monatigen Unterbrechung.