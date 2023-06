Karibik-Insel Bonaire: Vom Leguan, der in die Suppe kam

Auf Bonaire kann man deshalb entspannt zu jeder Jahreszeit seine Füße in den feinen Strandsand stecken und schauen, was rundherum passiert. Nämlich erstmal nichts.

Auf der bevölkerungsärmsten ABC-Insel – es gibt angeblich mehr Leguane als Menschen hier – leben rund zwanzigtausend Einwohner; teils in der Hauptstadt Kralendijk, teils in den wenigen Dörfern, die zwischen der wüstenartigen Landschaft voller Säulenkakteen vor sich hinschlummern. Im Norden leicht hügelig, im Süden flach (da wird in riesigen Becken Salz gewonnen): Die ersten Siedler sagten folgerichtig Bonay, „tiefes Land“.