Corona-Krise trifft JUFA Hotels hart: Schließung von sechs Hotels

Die steirische Hotelgruppe JUFA mit mehr als 60 Standorten im In- und Ausland wird sechs Standorte in Kärnten und der Steiermark wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten schließen. Das Unternehmen bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". Der Umstrukturierungs- und Restrukturierungsprozess soll das Überleben der Gruppe sichern. Ursache für die Probleme seien unter anderem fehlende Covid-19-Wirtschaftshilfen in der Höhe von 14,5 Mio. Euro.

Gründe sind vielfältig

Mitbewerber hätten diese Hilfen erhalten, die JUFA-Hotelgruppe allerdings nicht, hieß es in einer Stellungnahme. Hinzu kämen steigende Betriebskosten, höhere Zinsen und zusätzliche Belastungen für Modernisierungen und Expansionen. Das alles habe die Hotelkette mit ihren Jugendgästehäusern in eine "sehr anspruchsvolle Lage" gebracht.