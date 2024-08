Ein Muss für James Bond Fans: Wo Fleming in London die Idee zu Casino Royal hatte

Über diese Bar – und nichts anderes wäre passend – kann man nicht zufällig stolpern. Hier wird nicht zaghaft an Türen gerüttelt, nichts zufällig aufgespürt. Noch bevor man den messingeiserne Türgriff des prunkvollen Gebäudes im Londoner Regierungsviertel Whitehall überhaupt ergreifen kann, wird die schwere Eingangstür von innen geöffnet. Mühelos zieht sie der Concierge in Frack und Zylinder zu sich und gibt Einblick auf die marmorne Eingangshalle und den opulenten Luster über der Treppe. Der Concierge deutet in Richtung Aufzug. Er weiß, wofür man hier ist. Und doch wird einem der Weg dorthin nicht beschrieben. Vielmehr folgt man einem Mitarbeiter durch elegante Untergrundpassagen und sanft beleuchtete Gänge. Vielleicht soll man es alleine nicht so schnell wiederfinden.

Und dann steht man davor. Einzig das kleine Messingschild über der unscheinbaren Holztür ist Indiz für den geschichtsträchtigen Raum, den man gleich betreten wird. Das Schild zeigt drei Ziffern: 007.