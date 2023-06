Im tiefen Osttirol: Das geheimste Tal in Österreich

Oder in den Graben des Teischnitzbaches, der in den Boden schneidet wie ein Skalpell. Sechshundert Höhenmeter und gut eineinhalb Stunden lang hat man hier Zeit, sich die Umkehr zu überlegen. Daher sehen viele Wanderer nicht, was hinter dieser Einstiegshürde liegt.

Durchhalten auf dem E-Bike

Mit dem unmotorisierten Bike ist dieser Anfang für normale Ruhesuchende nicht machbar, da braucht man sich nichts vorzumachen. Aber man bekommt in Kals auch E-Bikes, im Gradonna Mountain Resort richten sie dir zum Beispiel alles gleich zur Abfahrt her. Mit so einer E-Unterstützung sind die Serpentinen ein Gaudium und sehr plötzlich kommt man zum Zwischenstück, wo der Fahrweg holprig und schmäler ist, teils sogar in den Fels geschlagen, und der Teischnitzgraben immer grimmiger. Das sieht so gewaltig aus, dass auch hier einige kehrtmachen und nicht sehen, was dahinter liegt.