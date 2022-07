Im Rikscha-Takt durch Hanoi: Wie lange gibt es Vietnams Fahrradtaxis noch?

In der malerischen Altstadt von Hanoi tummeln sich Heerscharen von Motorrädern, manchmal beladen mit ganzen Familien oder dem halben Hausrat. Das Leben in Vietnams Hauptstadt pulsiert, Autos hupen, Touristenbusse bahnen sich mühsam ihren Weg entlang des blauen Hoan Kiem Lake. Wer mit Tran Viet Dac unterwegs ist, entdeckt hingegen den Charme der Langsamkeit: Eine Tour mit seiner Fahrradrikscha ist wie ein Sprung in eine längst vergangene Zeit.

Der 65-Jährige tritt ordentlich in die Pedale, obwohl das Thermometer 36 Grad zeigt und die Luftfeuchtigkeit fast den Atem nimmt. In gemächlichem Tempo ziehen die Bäume auf den breiten Alleen und die verschachtelten, bunten Häuser in den engen Gassen vorbei. Für Tran Viet Dac bedeutet jeder Kunde hingegen nicht nur Geld, sondern auch Schwerstarbeit - speziell in der heißen Regenzeit von Mai bis September. Als sein betagtes Dreirad schließlich zum Stillstand kommt, ist der zierliche Mann schweißgebadet.

Anstrengender Job

"Ich mache das nun schon seit einem Vierteljahrhundert", erzählt er. Am mühsamsten sei der Antritt. Wenn die Rikscha einmal rolle, dann sei alles gut. Sein nasses Hemd verrät dennoch, wie anstrengend der Job ist. Zwei oder drei Jahre will er noch strampeln, dann plant er, für den wohlverdienten Ruhestand in sein Heimatdorf 100 Kilometer nördlich von Hanoi zurückzukehren.