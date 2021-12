Hurtigruten steuert die USA und Westafrika an

Die Zeiten, in denen die Hurtigruten als traditionelle Postschifflinie nur entlang der norwegischen Küste fuhr, sind längst vorbei. Für 2023 hat die Reederei sogar das größte Expeditionsprogramm in ihrer 125-jährigen Geschichte angekündigt.

Zu den geplanten Highlights zählen Expeditionen entlang der westafrikanischen Küste zu den Ländern Gambia, Guinea-Bissau, Senegal und der Inselgruppe Kap Verde. Man sei damit der einzige Anbieter von Seereisen in Westafrika, so Hurtigruten.

Naturreservate an der Atlantik- und Pazifikküste sind dann Highlights der neuen Expeditionsseereisen nach Nordamerika. Insgesamt sechs unterschiedliche Routen werden an Bord der Hybrid-Expeditionsschiffe MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen angeboten. Dazu gehören etwa Besuche im Redwood- Nationalpark in Kalifornien, dem Olympic Biosphere Reserve im US-Bundesstaat Washington oder dem Acadia-Nationalpark in Maine. Weiters bringt eine neue zehntägige Expeditionsreise mit der MS Fram Passagiere von Panama nach Barbados.

Mehr Infos zu den neuen Seereisen: hurtigruten.de