Hotelduell: Landsitz vs. Stadtpalast im Mallorca

Finca Monnaber Nou

Zwischen Mandel- und Olivenbäumen verläuft eine schnurgerade Allee, die zum Herrenhaus der Finca führt, die am Fuße des Tramuntana-Gebirges im Norden der Insel gelegen ist. Durch den Torbogen fällt der Blick auf einen alten Steinbrunnen im Innenhof, und diverse Geräte aus dem bäuerlichen Leben früherer Zeiten ergänzen das stilvolle Ambiente. In der Lobby hängen eindrucksvolle Bilder an den steinernen Wänden.

Finca Monnaber Nou ©Manfred Ruthner

Die Einrichtung verstärkt den Eindruck, in einem historischen Gebäude angekommen zu sein. Die mit Antiquitäten bestückten Zimmer im oberen Stock wirken museal und behaglich zugleich, auch dank der modern gestalteten Badezimmer.

Vor dem französischen Balkon eröffnet sich eine weite, hügelige Landschaft, die bis an die nahe Küste reicht – eine stille Einladung zu einer Radtour zum Parc Natural de s'Albufera, in dem hinter dem Dickicht der Sträucher Flamingos durch seichte Seen stelzen, und weiter zum kilometerlangen naturbelassenen Sandstrand. Dinner bei Vollmond

Zurück in der Finca angekommen, warten ein erfrischendes Bad im Pool und kühle Sangria. Nach dem Dinner, das auf der Terrasse serviert wird, hebt sich bei einem Glas des würzigen mallorquinischen Weins der Vollmond über die Hügel. Begleitet wird die Szenerie vom Quaken der Frösche im Biotop und vom fernen Blöken einzelner Schafe.

Ehemaliges Adelsquartier

Can Alomar mit seinen 16 Zimmern und Suiten ist ein restaurierter Palast aus dem 19. Jh., der einst die mallorquinische Aristokratie beherbergte. Auf der Terrasse oberhalb der Platanenallee wird auch das Dinner serviert.

Hotel Can Alomar er Paseo del Borne ist eine von dicht belaubten Platanen gesäumte Allee im Herzen von Palma weit weg vom Ballermann, in der sich die noblen Boutiquen bekannter Modehäuser aneinanderreihen. In einer engen Nebengasse dieser goldenen Meile liegt das Entree zu diesem einzigartigen Boutiquehotel. Die Lobby ist mit hell glänzendem Marmor getäfelt, von der Decke baumelt ein spektakulärer Luster aus antikem Glas, geformt vom Restaurator der Rosettenfenster der Kathedrale von Palma. Allerorts finden sich Kunstwerke, Gemälde und Skulpturen. So wird der Gang durch die Räumlichkeiten zu einem wahren Kulturerlebnis.



Hotel Can Alomar ©Nando Esteva