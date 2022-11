Holzduft und Kerzenschein: Heimische Regionen der Handwerkskunst

Von Schnitzereien in Tirol über handgefertigten Christbaumschmuck aus Oberösterreich bis zur Kerzenmanufaktur im Waldviertel: Beim Adventurlaub kann man an vielen Orten weihnachtliche Handwerkskunst bewundern und ganz nebenbei richtig schön in Stimmung kommen.

von Axel Halbhuber, Stefan Hofer