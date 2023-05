Hermagor: Markt und Shoppingevent als Sehenswürdigkeiten

Slow Food ist in Kärnten groß (slowfood-kaernten.at), in der Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal, Weissensee bildet man seit neuem sogar Genussbotschafter aus. Dazu passt das dichte Marktangebot in Hermagor: von Frühlings- bis Weihnachtsmarkt, ab Juni jeden Samstag Bauermarkt (bauernmarkt-wulfeniastadt.at), Donnerstag ist Dämmershopping (17 bis 21 Uhr, siehe Facebook/EinKAUFstadt Hermagor).

Der Schlager beim Martinzenbauer ist „Oxymel“: Honig mit Essig gemischt und Kräutern versetzt, ein Trend unter den Gesundheitsdrinks. Mit Wasser verdünnt wirkt es angeblich immunstärkend und aktivierend. Nach altem Rezept – natürlich.