Hellebarde in der Finsternis: Mit dem Nachtwächter durch Coburg

Blechern setzt die Hellebarde von Nachwächter Roland Schäfer auf dem Kopfsteinpflaster des Coburger Marktplatzes auf, als er sich im Gehen umdreht, seine Schützlinge für die Nacht anschaut und sich räuspert. Wenn die Sonne untergegangen ist und die Fassaden des Städtchens beleuchtet werden, nimmt Roland Neugierige mit auf Patrouille. Er führt sie durch schummrige Gassen, um ihnen von Coburg und seinen Menschen zu erzählen – unter ihnen Royals und Nachtwächter.

„Um 1670, da sprach man in Coburg von einem Wächter, der mit einer Stangenwaffe unterwegs war“, erzählt Roland. Die Aufgabe war, in der Nacht für Ordnung in den Straßen zu sorgen und wichtigen Personen den Weg zu leuchten. Tunichtgute, die von der Dunkelheit profitierten, waren nicht erfreut über die Wächter mit ihren Lichtern.

Verstecktes Fachwerk

Roland stützt sich beim Erzählen an seiner Hellebarde ab, um seine flackernde Laterne auf die Stufe der Statue auf dem Marktplatz zu platzieren. Er stellt den Drei-Meter-Mann aus Bronze vor: „Das ist Prinz Albert, Gemahl von Queen Victoria, die bis 1901 das Weltreich England regierte. Albert und Victoria hatten neun Kinder.“ Nach seinem frühen Tod ließ Victoria weltweit Statuen von ihm bauen. Die Liebe der beiden steht außer Frage, aber Alberts Präsenz ausgerechnet auf dem Coburger Marktplatz muss Roland erklären: Albert war der „Coburger Prinz“, er stammte aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Das Königspaar war öfters in Coburg – auch auf Schloss Ehrenburg, wo die Queen 1860 eines der ersten Wasserklosetts in Europa installieren ließ.