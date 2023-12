Heißluftballonfahren in Filzmoos: Mehr als heiße Luft

Auffi muaß i

Über Nacht hat Frau Holle volle Arbeit geleistet, zwanzig Zentimeter Neuschnee sind gefallen. Also ist eine morgendliche Pistentour angesagt. Das Happy Hotel in Filzmoos liegt direkt neben der Station, also rauf mit der Großbergbahn und runterpowdern. Immer mit Traumblick auf Bischofsmütze und Co. Am Vormittag steigen von der zentralen Hammerwiese bis zu vierzig bunte Heißluftballons in den Himmel. Der Wind wird sie an diesem Tag entlang des Dachsteinmassivs führen. Gebannt schauen viele Wintersportler von den Pisten auf das Spektakel, eine eifrige Kinderskigruppe unterbricht den Unterricht. Mittags ist ein Kalorienstopp bei der Schwaigalm angesagt. „Vom Hof auf den Teller“, sagen die Hüttenwirte. Die Produkte sind bodenständig und nach Möglichkeit aus der eigenen Landwirtschaft. Jedenfalls schmeckt der Gemüsestrudel und das herzhafte „Bratl mit Knödel“.