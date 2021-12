Heiligabend mit Kind und Camper im Süden

Wüste: In der Mondlandschaft in Tabernas (Provinz Almería) lässt es sich herrlich wandern. andalucia.org

Strand: Der Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar, ebenfalls in Almería, bietet auch schöne Strände

Stadt: Granada, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Andalusien, ist für Bauten aus maurischer Zeit wie die Alhambra weltberühmt.

Infos zu allen Regionen und Destinationen auf spain.info