Hafenstadt Valencia: Wo die Oper ein Insekt ist

Warum man ausgerechnet Valencia für den nächsten Städtetrip aussuchen sollte? „Dort ist das Beste von ganz Spanien auf einem kleinen Fleck vereint“, klärt Laura, eine Exil-Spanierin mir valencianischen Wurzeln, auf. Wobei: So klein ist dieser Fleck gar nicht – immerhin ist Valencia mit rund 800.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Spaniens.

Tatsächlich verfügt die Metropole über alle Ingredienzien für einen angenehmen Städteurlaub: eine prächtige historische Altstadt (besonders beeindruckend: die im gotischen Stil errichtete Handelsbörse La Lonja, die jener in Palma de Mallorca ähnelt); noble Einkaufsstraßen wie die Calle Colón (mit einer rekordverdächtigen Dichte an El-Corte-Inglés-Kaufhäusern); viel Grün (die Innenstadt ist fast zur Gänze von einem trockengelegten Flussbett, das zu einer grünen Lunge mit Sportanlagen und Spielplätzen umfunktioniert wurde, umgeben); tolle Museen (Tipp: Im MUVIM wird der Besucher interaktiv durch die Zivilisationsgeschichte der westlichen Welt geführt); die Nähe zum Meer (von der Innenstadt ist man mit Öffis in etwa dreißig Minuten an der breiten Playa de las Arenas, an der man auch an sonnigen Wintertagen endlose Strandspaziergänge machen kann).