Das Schloss Glenveagh Castle wurde in den 1870er-Jahren erbaut und gehört seit den 1980ern dem Staat.

Der Nationalpark Der Glenveagh NP ist der zweitgrößte von sechs Nationalparks in Irland. Infos: nationalparks.ie

Das County Donegal liegt im Nordwesten Irlands. Sehenswert: die Klippen von Slieve League, Grianán of Aileach (die Königsburg von Ulster), Malin Head, der nördlichste Punkt der Insel. ireland.com