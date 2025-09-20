Eine Reise nach Ecuador sollte mehr sein als ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Galapagos, um dort die Riesenschildkröten zu besuchen. Denn es gibt große Dschungelgebiete, die Anden, eine Straße der Vulkane, Küste und noch viel mehr dazwischen. Etwa die Altstadt von Quito mit verkitschter Kolonialarchitektur oder die Nebelwälder von Mindo. Ecuador ist außerdem eines der artenreichsten Länder der Welt, mit Pflanzen, Blüten und Insekten, die man noch nie gesehen hat.