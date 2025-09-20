E wie Ecuador: Eine unerwartete Reise
Axel Halbhuber und Lea Moser sprechen über Ecuador - ein Land, das am Weg Richtung Galapagos-Inseln oft übersehen wird.
Eine Reise nach Ecuador sollte mehr sein als ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Galapagos, um dort die Riesenschildkröten zu besuchen. Denn es gibt große Dschungelgebiete, die Anden, eine Straße der Vulkane, Küste und noch viel mehr dazwischen. Etwa die Altstadt von Quito mit verkitschter Kolonialarchitektur oder die Nebelwälder von Mindo. Ecuador ist außerdem eines der artenreichsten Länder der Welt, mit Pflanzen, Blüten und Insekten, die man noch nie gesehen hat.
Axel Halbhuber erzählt von einem großen Glücksmoment im Weltuntergangsregen, warum man lieber andere Spezialitäten als Meerschweinchen essen sollte und vom gemeinsamen Musizieren mit einem traditionellen Musiker aus Otavalo.
