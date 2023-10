Gegen royales Magenknurren: Afternoon Tea in London

Es hat etwas Erhabenes, am Nachmittag durch die imposanten Säulen in das ruhige Theater zu huschen, die elegante Treppe empor zu schreiten und im Grand Salon unter Stuckverzierung und neben feinen Vorhängen an runden Tischchen Platz zu nehmen, um die süßen wie pikanten Speisen zu probieren, die sich an der Regency Era orientieren.

Auf der dreistöckigen Etagere findet man ein typisch englisches Crumpet (ein Keks aus dickem Pfannkuchenteig) mit Earl-Grey-Cream Cheese und Räucherlachs; eine herzhafte Madeleine (ein nussförmiges Feingebäck) mit aufgeschlagenem, englischem Feta, und saisonal wechselnde Mini-Pies (etwa eine pikante Coronation Chicken Pie mit karamellisiertem Zwiebel-Chutney).