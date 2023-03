Gay Travel Index 2023: Wo die LGBTQ-Community am sichersten reist

202 Länder umfasst der Gay Travel Index, der seit 2012 jährlich – mit kurzer Pause während der Pandemie – vom Spartacus-Magazin herausgegeben wird. Sie werden nach 17 Kategorien bewertet, darunter etwa, ob in dem Land Heirat für alle erlaubt ist bis hin zur Todesstrafe für Homosexualität.

Platz 1 des Rankings belegt die Mittelmeerinsel Malta, gefolgt von einem geteilten zweiten Platz für Kanada und die Schweiz. Malta schaffte es bereits zum wiederholten Mal auf Platz 1. Grund dafür sind viele gesetzliche Änderungen. "In den vergangenen Jahren wurden die Regeln für die Anerkennung der geschlechtlichen Identität verbessert. Über 16-Jährige können ihr Geschlecht in Malta einfach vor einem Notar erklären. In Pässen muss man sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren, sondern kann auch einfach X angeben", sagte Christian Knuth, einer der Ranking-Autoren, dem Spiegel.

Gesetzliche Verbesserungen

Die Schweiz ist einer der Aufsteiger und machte zwölf Punkte im Vergleich zum vorigen Ranking gut. Auch hier sind die Gründe der Redaktion gesetzliche Verbesserungen wie die Ehe für alle. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Faktoren aufzunehmen. Einmal, um Druck aufzubauen. Es gibt queere Menschen, die keine Lust haben, Geld in Ländern auszugeben, die ihresgleichen schlecht behandeln", so Knuth.

Der zweite Punkt sei, dass er annehme, dass progressive Gesetze auch ein Zeichen für größere Akzeptanz in der Bevölkerung seien. "In einem Land, in dem die Ehe für alle öffentlich diskutiert wurde und in dem sie erlaubt ist, sind zwei Händchen haltende Männer hoffentlich keine große Überraschung mehr."

Platz vier teilen sich Australien, Dänemark, Neuseeland, Portugal und Uruguay. Österreich teilt sich Platz 13 mit Argentinien, Kolumbien und Taiwan und liegt unter den 45 Ländern im grünen Bereich.

Letzter Platz

Kein empfehlenswertes Reiseziel sind demnach arabische Länder. Den letzten Platz belegt etwa Saudi Arabien.

Zusätzlich gibt es ein eigenes USA-Ranking, bei dem die US-Bundesstaaten einzeln bewertet werden. Die Begründung dafür ist, dass die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesstaaten sehr unterschiedlich sind. Platz 1 teilen sich Kalifornien, Colorado, New York und Washington. Auf den letzten drei Plätzen liegen West Virginia, Tennessee und Oklahoma.

Das Ranking kann hier nachgelesen werden.