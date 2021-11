Florenz: Düfte aus einer anderen Zeit

Lassen Sie mich persönlich sein, es geht um eine ziemlich erhitzte Auseinandersetzung mit meinem Partner, ein Florentiner. Mitten im Streit führte er mich zur Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella. Die Officina, 1221 von den Benediktinern errichtet, ist nicht nur die schönste Apotheke in Florenz, sondern die älteste weltweit. Sie befindet sich in der Via della Scala um die Ecke der gleichnamigen Basilika und des Klosters. Heuer feiert sie ihren 800. Geburtstag.

Zurück zur Auseinandersetzung. Noch gänzlich von den Fresken und den mit Gemälden, geschnitzten Holztheken und grandiosen Spiegeln ausgestatteten Sälen der Officina überwältigt sowie vom Duft der Cremen, Parfüms, Seifen, Duftkerzen betört, drückte mir mein Partner plötzlich ein Röhrchen aus hellbraunem Pappkarton in die Hand. Darauf zu lesen war Acqua di Santa Maria Novella – Elisir. Was sollte ich damit, war meine verdatterte Reaktion. Es beruhige die Nerven, lautete die verschmitzte Antwort, früher habe man es Acqua Antiisterica genannt, denn es sollte gegen hysterische Anfälle gut sein.

Schade, dass der ursprüngliche Name verworfen wurde, das Bild von vornehmen Florentinerinnen, die mit dem Elixier versuchen, die Contenance wieder zu finden, hat einen gewissen theatralischen Reiz. Aber gleich, wie das Elixier heißt, es ermöglicht einen Blick hinter die prachtvollen Kulissen, Sehenswürdigkeiten der Stadt und in den Florentiner Alltag – der mancher alten Tradition verbunden bleibt. Als die Mönche das Grundstück erstanden haben, war es von Feldern umringt. Die Mönche pflanzten Heilkräuter, aus denen sie Salben, ätherische Wässer und Cremen herstellten. Am Anfang für den Eigenbedarf, später auch für die Pilger. Früher gelangte man in die Räume der Officina über den großen Kreuzgang. Doch mit der Gründung des Königreichs 1861 wurde der Teil mit der Apotheke enteignet und der Eingang auf die Via della Scala verlegt.