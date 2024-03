Mit dem Fahrrad durch New York: Langsam durch die schnellste Stadt

Egal, wem man nach der Rückkehr davon erzählt, ungläubige Blicke sind einem sicher. Radfahren in New York? Das geht? Viele halten das Vorhaben bis heute für selbstmörderisch und glauben, man müsse das Fahrrad mit besonders großem Mut durch die ewige Rushhour, dicke Abgaswolken und lärmendes Verkehrschaos manövrieren – natürlich immer haarscharf davor, überfahren zu werden.

Auch wenn das vor Jahren mal durchaus so oder so ähnlich gewesen sein könnte: Das gehört der Vergangenheit an. Im Hinblick aufs Radeln hat sich in der Metropole unglaublich viel getan. Ja, New York ist zu einer deutlich fahrradfreundlicheren Stadt geworden. In Manhattan und anderen Bezirken wurde das Netz an breiten Radwegen komfortabel ausgebaut. Weit über zweitausend Kilometer gibt es mittlerweile auf dem Stadtgebiet – fast drei Mal so viel wie 2006.

New York einmal anders

Um selber loszufahren, können auch Touristen ganz unkompliziert Räder mieten – die sogenannten Citi Bikes. Die Anzahl an Rad-Stationen ist dabei so überwältigend groß, dass die nächste selten weiter als einen Block entfernt ist. Eine Einschränkung allerdings gibt es bei der Miete mit dem Tagespass: Nach spätestens einer halben Stunde muss man das Rad an einer Station eindocken, weil jede zusätzlich gefahrene Minute extra kostet. Man kann sich dort aber sofort wieder ein neues oder dasselbe noch einmal freischalten. Länger als dreißig Minuten sind die Fahrten aber ohnehin selten. Der Big Apple hat schließlich so viel zu bieten, dass das nächste spannende Ziel meist nur ein paar Pedaltritte entfernt ist.