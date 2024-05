Event-Kalender: Diese internationale Festivals sollte man nicht verpassen

10. Juni: Drachenbootfest begeistert mit Rennen und Schlemmen

China. Das Drachenbootfest zählt zu den wichtigen Feiertagen des Landes und wird jährlich am 5. Tag des 5. Monats im traditionellen chinesischen Kalender zelebriert. Heuer ist das der 10. Juni, 2025 bereits der 31. Mai. Höhepunkt ist die Regatta (etwa in Hongkong oder Yueyang): Bug und Heck der langen Holzboote sind mit Drachenköpfen und -schwänzen verziert, es geht um einen fairen Wettstreit. An diesem Tag isst man zongzi: Dazu wird Klebreis in Bambus- oder Schilfrohrblätter gewickelt und gefüllt – etwa mit Bohnen, Datteln oder Erdnüssen; dazu trinkt man Wein.